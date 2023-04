Pasqua 2023, cosa fare a Roma: 8 eventi da non perdere

Lifestyle

Dormire in una tenda safari alle porte di Venezia o lasciarsi cullare dalle acque del lago di Lugano mentre si soggiorna in uno chalet di legno galleggiante. Ma anche pernottare in una yurta di cotone immersa nella macchia mediterranea della Sardegna o in un bungalow nella Maremma toscana. Con l'aiuto di Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor, abbiamo selezionato una lista di strutture da prenotare per il lungo weekend pasquale a cura di Costanza Ruggeri