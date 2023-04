Pasqua 2023, cosa fare a Torino: gli eventi da non perdere

Boom di turisti per Pasqua a Torino. "I nostri alberghi - dicono gli albergatori di Assohotel-Confesercenti - sfiorano per il week end di Pasqua il 90% di occupazione delle camere". Un risultato raggiunto anche grazie a un'offerta culturale di prim'ordine. Le guide turistiche sono in piena attività: "Sarà una Pasqua - prevede Micol Caramello, presidente di Federagit-Confesercenti - come non se ne vedevano da anni. Le mete più richieste sono quelle tradizionali come il Museo Egizio, Palazzo Reale e il Museo del Cinema. Ma quest'anno la vera chicca è la mostra su Leonardo, dal 7 aprile al 9 luglio alla Biblioteca Reale". Ecco allora una selezione di eventi da non perdere.