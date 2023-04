Pasqua 2023, cosa fare in Piemonte: 7 eventi da non perdere

Diversi eventi in programma, in questi giorni di festa, per le famiglie e per i bambini. Il divertimento non mancherà di certo tra domenica 9 e lunedì 10 aprile

Pasqua e Pasquetta si avvicinano e diversi sono gli eventi in programma, in Piemonte, per le famiglie e per i bambini. Il divertimento non mancherà di certo tra domenica 9 e lunedì 10 aprile.

Gli eventi

Pasquetta al Castello delle Sorprese

I bambini potranno sentirsi un personaggio Disney nei vari eventi in programma ad Oleggio Castello, in provincia di Novara. Si può accedere al parco all’orario che si desidera e partecipare liberamente a tutte le seguenti attività, ripetute più volte durante la giornata: nuovo musical family show, recitato dal vivo dai personaggi della saga di Harry Potter (durata circa 30 minuti) con repliche alle 11 – 15 e 16:45; Cartoon Band “I Miwa” (durata circa 30 minuti – repliche alle 11:45 e 16 nel Parco). Con le sigle più amate e i super-eroi; Principe, principessa o mago nel castello dalle 10 alle 11, dalle 13:30 alle 15, e dalle 16 alle 17:30. Quando? 10 aprile 2023, giorno di Pasquetta, e 15-16-22-23 aprile.

Al Castello di Piovera

In provincia di Alessandria c'è i pic nic con Alice nel Paese delle Meraviglie. Il Parco del Castello sarà aperto dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17): l’animazione per bambini con Pasquale il coniglio (dai 5 anni in su) si svolgerà nel Parco alle 11 e alle 14:30 (gradita prenotazione in loco); la visita guidata “Raccontami il Castello” sarà animata a tema Alice nel Paese delle Meraviglie e si svolgerà alle 11, 12, 15, 15:30, 16, 16:30 (prenotazione obbligatoria – capienza limitata); la visita libera “Viaggio nel tempo” prevede un piccolo gioco al suo interno e sarà accessibile a partire dalle 11:30 con ingressi ogni mezzora (prenotazione consigliata – capienza limitata).

Picnic di Pasquetta al Castello di Miradolo

Pasquetta al castello di Miradolo, nel Torinese: una visita alla mostra o al parco dalle 10 alle 18.30, ultimo ingresso 17. Per un pranzo al Castello è possibile prenotare golosi pic nic confezionati da Antica Pasticceria Castino di Pinerolo. I cestini saranno disponibili direttamente presso la Caffetteria del Castello, dalle 12.

Pasquetta al castello della Manta

Picnic in giardino, laboratori manuali per bambini, divertenti animazioni e visite guidate del castello: tutti gli ingredienti per vivere una Pasquetta all’insegna del divertimento, della cultura e del relax nella natura. Vendita di cestini picnic su prenotazione. Lunedì 10 aprile: ingresso al Castello con visita guidata (ogni ora dalle 10:45 alle 16:45).