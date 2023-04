Pasqua 2023, caccia all'ovetto pasquale: fanno festa anche i cagnolini

5/7 ©IPA/Fotogramma

"La caccia all'uovo di Pasqua pensata apposta per i cani non è solo un'attività mentalmente stimolante e coinvolgente, ma anche un ottimo modo per il cane di imparare qualcosa di nuovo e costruire una relazione più forte con il proprietario", ha dichiarato Hannah Wright, responsabile nazionale per l'addestramento dei cani di Guide Dogs

