I cani di Chernobyl geneticamente diversi: lo studio

I cani randagi di Chernobyl sono stati modificati geneticamente dall’esposizione alle radiazioni. Lo sostiene uno studio appena pubblicato su Science Advances e condotto dal National Institutes of Health degli Stati Uniti a Bethesda, nel Maryland.

Un gruppo di scienziati, infatti, sta studiando centinaia di esemplari - geneticamente diversi dal resto della specie - nati e cresciuti dopo l’incidente alla centrale di Chernobyl, che vivono all'interno o intorno all'area contaminata, vagando tra gli edifici in rovina e abbandonati, riuscendo a trovare del cibo, a riprodursi in condizioni estremamente difficili. Un team li sta studiando per capire come siano riusciti a sopravvivere. La speranza è quella di trovare risposte per insegnare agli esseri umani come vivere anche negli ambienti più brutali.