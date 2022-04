Ucraina, Grossi (Aiea): a Chernobyl livello di radiazioni anormale

Mondo

Nel 36esimo anniversario del disastro nucleare, Yurii Fomichev dice: “La nostra regione sarà sempre in pericolo. Siamo ancora sotto la minaccia dell’invasore”. Il sito è stato conquistato dai russi lo scorso 24 febbraio. I soldati avrebbero scavato trincee in aree a rischio per poi andarsene a inizio aprile, portando via materiale radioattivo, computer, e alcuni lavoratori dell’impianto. Secondo alcune fonti, 'i russi toccavano scorie nucleari a mani nude”. Ecco la situazione