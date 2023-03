A Piacenza ci sono più cani che bambini, raddoppiati in 10 anni

Nel Comune di Piacenza ci sono più cani che bambini. Lo riporta il quotidiano Libertà secondo cui, in dieci anni, gli amici a quattro zampe nella città emiliana sono raddoppiati: erano 6.316 al 31 dicembre 2012, sono 11.125 oggi. Una statistica peraltro che riguarda solo gli animali ufficialmente residenti con regolare denuncia all'Anagrafe canina e microchippati e non tiene conto dei "clandestini". In città c'è dunque un cane ogni quattro famiglie e, dati alla mano, ci sono più cani che bambini: 11.125 gli animali registrati agli uffici comunali di Piacenza, contro 10.335 bambini residenti della fascia 0-11 anni nel 2022.