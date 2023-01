Perché è importante far correre il proprio cane insieme ad altri cani

Portare il cane a fare una passeggiata non basta. Dovrebbe praticare uno sport di squadra per tenere a bada l’ansia. Lo rileva uno studio della Tufts University e del Center for Canine Behavior Studie pubblicato su The Guardian. Qual è lo sport preferito dagli amici a quattro zampe? Per gli esperti del settore, il flyball, una sorta di gara a staffetta per squadre di quattro cani. Flyball è adatto praticamente a qualsiasi razza di cane “purchè sia in forma e in salute” secondo la British Flybal Association.