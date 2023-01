Compagnia aerea perde 4 cani di un passeggero, lui crolla a terra

"Dove sono finiti i miei cani? Dove sono? Non è possibile che i miei cani siano scomparsi. Sono la mia vita, sono come i miei figli". Questa la disperazione di un turista brasiliano in volo dalle Filippine atterrato ad Istanbul, in Turchia, per uno scalo. L'uomo, proprietario di 4 cani, aveva fatto imbarcare gli amici a quattro zampe e all'arrivo nello stato turco, la compagnia aerea gli ha comunicato che i suoi cuccioli non avevano raggiunto la loro destinazione e che non erano stati in grado di localizzarli.

Nel video fatto circolare sul web si vede l'uomo scoppiare in lacrime, urlare e buttarsi a terra disperato davanti allo sguardo incredulo delle persone. Come quello di una donna che ha deciso di riprendere il momento e pubblicare il tutto su TikTok. Diventate virali, le immagini hanno commosso la rete e scatenato migliaia di commenti: "Com'è possibile che una compagnia aerea non sia in grado di prendersi cura degli animali che imbarca?", si sono chiesti in molti, mentre altri hanno raccontato di aver vissuto in prima persona esperienze simili: "Non sarai mai in grado di capire questo tipo di video finché non avrai la gioia di provare quell'amore" o "Ho quasi pianto, capisco la tua disperazione".

Tutto è bene quel che finisce bene però, l'uomo in un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha infatti fatto sapere che grazie alla polizia è riuscito ad abbracciare nuovamente i suoi cagnolini.