Acquaworld, Pasqua tra schiuma party e caccia alle uova

Balli, animazioni, bollicine, schiuma, musica, giochi e tante sorprese ad Acquaworld, l’unico parco acquatico al coperto e all’aperto d’Italia. Per trascorrere i giorni di Pasqua, con i suoi 20.000 metri quadrati di superficie, tra aree coperte e scoperte, nove scivoli acquatici super divertenti, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre calda, il parco di Concorezzo (in provincia di Monza e Brianza) ha organizzato alcuni eventi speciali. Sabato 8 Aprile, a partire dalle ore 17.00, andrà in scena il primo Schiuma Party di Acquaworld targato INVIBE, la community italiana di riferimento per gli studenti universitari: DJ set, ondate di schiuma, animazione con ballerini per sfrenati balli di gruppo e sorprese a non finire.