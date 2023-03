Magicland, tante novità per la nuova stagione al via dal 1° aprile

Con l’arrivo della primavera è tornata anche la voglia di divertirsi all’aperto. Magicland si prepara a riaprire le porte del suo parco il 1° aprile per una nuova adrenalinica stagione, tra montagne russe, aree tematiche ispirate al vecchio west e alla selvaggia giungla con cascate e vulcani, e per i più piccoli l’attrezzatissimo playground con enormi scivoli e pareti per l’arrampicata. Per l’occasione raddoppia il divertimento con una formula speciale: chiunque visiterà il Parco fino al 4 giugno, potrà ricevere un biglietto omaggio per poter tornare dal 1° luglio fino al 29 ottobre.

Tante le novità del parco: Dungeons, il nuovo e terrificante percorso di oltre 100 metri ambientato in una prigione medievale per visitatori coraggiosi che potranno girare tra terrificanti spazi angusti, celle e strumenti di tortura. Cagliostro, una delle attrazioni più amate, è stata completamente rinnovata e arricchita con nuovi effetti per un’esperienza totalmente immersiva.

Sempre per i più temerari, immancabile un giro di 360° al Wild Rodeo, il giant frisbee unico in Italia - 40 metri di altezza e un’accelerazione di 75 km/h. E poi il launch coaster Shock, da 0 a 100 km/h in 2 secondi; Yucatan, uno straordinario splash ride tra rovine Maya e antichi talismani; Mystika, la torre di 72 metri da cui lasciarsi cadere nel vuoto. E per un salto nel passato, Old West, la nuova area a tema western di oltre 5.000 metri quadrati oppure l’Area Tonga, un'area inesplorata con cascate e zone d’ombra.