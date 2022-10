MagicLand, arriva Halloween con un programma "mostruoso"

E mentre cominciano a spuntare le prime zucche e molti negozi si tingono d’arancione, a MagicLand fervono gli ultimi preparativi per Halloween. Il parco si appresta ad accogliere la festa più mostruosa dell’anno con spettacoli a tema e iniziative “terrificanti”, scheletri, vampiri, zombie e streghe sono pronte ad animare le giornate e le notti di grandi e piccoli. Dall’8 al 31 ottobre sono tanti gli eventi che trasformeranno il Parco nel mondo delle zucche, con attrazioni da brivido, musica e parate.

Come nelle migliori tradizioni, Gattobaleno, in qualità di padrone di casa ma completamente mascherato a tema, aprirà le danze sfilando a bordo della “Car Magic Halloween” accompagnato dalle immancabili assistenti in versione “streghette”. Due le aree allestite per i più piccoli: nella zona pic-nic ci sarà un percorso per tutti i bambini, il Monster camp, dove si troveranno faccia a faccia con streghe e vampiri che li intratterranno trasformandoli in veri mostri. E il CalaveraLand, per intraprendere un viaggio attraverso il coloratissimo regno dei morti messicano da cui, tra giochi e balli, trovare la via d’uscita.