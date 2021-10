A MagicLand arriva Halloween, un programma "spaventoso"

Un parco "spaventoso"

Gardaland, tornano i venerdì da paura con Magic Halloween

Durante il giorno Gattobaleno - la mascotte del parco - girerà in veste di Stregone con la sua esclusiva automobile per salutare tutti gli ospiti, accompagnato a ritmo di danza dalle sue assistenti streghe che dispenseranno magie ed incantesimi. Di sera invece un carro funebre si aggirerà, sulle note di un requiem, scortato da strani individui, damigelle fantasma, una strega malefica e la terribile strega del fuoco. Per tutti i bambini verrà allestito un villaggio delle streghe lungo il sentiero nel bosco che conduce al castello. Passeggiando per le vie di MagicLand, sarà facile trovare The Bad Band, una banda musicale composta da 6 mostruosi musicisti che coinvolgeranno tutti gli ospiti a ritmo delle colonne sonore dei film più terrificanti di sempre. L’animazione itinerante di Psychiatric Circus, un ospedale psichiatrico da cui sono scappati alcuni pazienti che si sono nascosti nel Parco, sorprenderà con un mix di arte circense e teatrale. E poi i detenuti più pericolosi di tutti i tempi, evasi dal carcere bunker di Alcatraz saranno in giro a MagicLand e con loro nessuno sarà mai davvero al sicuro.

Riaperte per l'occasione anche altre attrazioni: Haunted Hotel - un vero e proprio hotel invaso da zombie affamati di umani - con nuovi e terrificanti effetti speciali, Demonia, la horror house di MagicLand infestata da spiriti macabri e, dal 30 ottobre, Anubis, un percorso dell’orrore in cui bisognerà sfuggire dalla maledizione del faraone inseguiti dai suoi fedeli servitori.