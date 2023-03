1/7

L’attesa è terminata. Da oggi, 1 aprile, Movieland - The Hollywood Park ritorna con la sua ventesima stagione, occasione per festeggiare e rivivere la storia di questo innovativo parco a tema che ha portato, per la prima volta in Italia, attrazioni uniche e coinvolgente intrattenimento immersivo

Magicland, tante novità per la nuova stagione al via dal 1° aprile