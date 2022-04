Disneyland Paris, grandi festeggiamenti per 30 anni di magia

Nell’aprile 1992, a circa trenta chilometri da Parigi, veniva inaugurato Euro Disney, il primo parco a tema aperto in Europa dalla Disney. Ogni anno sono milioni i visitatori che scelgono questo regno dei sogni. Le celebrazioni dureranno un anno intero ascolta articolo Condividi

Un 30° compleanno che sarà lungo 365 giorni, la festa a Disneyland Paris è già iniziata con nuove scenografie, nuovi costumi, coreografie, spettacoli e nuove collaborazioni. Sono tantissime le novità per i festeggiamenti dedicati al 30esimo anniversario del Regno dei Sogni e della Magia che da 30 anni incanta grandi e piccini. Nel mese di aprile 1992 la storica apertura che a partire da questa primavera sarà celebrata ogni giorno.

Spazio alla creatività e alle nuove tecnologie Celebrazioni che segnano l’inizio di una nuova era fatta di trasformazioni, creatività senza limiti e nuove tecnologie, per un’esperienza sempre più immersiva e indimenticabile per ogni visitatore. Che ci si sia già stati o si decida di visitare Disneyland Paris per la prima volta sarà tutta una sorpresa. Lucidato a festa il Castello della Bella Addormentata, nuovo di zecca il Disney’s Hotel New York della Marvel, nuovissimi i carri, le musiche e i balli della tradizionale sfilata. Emozionanti come sempre le Disney illuminations.

“Dream... and Shine Brighter!”: un nuovo spettacolo giornaliero Innovare per dar vita a idee sempre nuove, esplorare nuove strade e reinventarsi continuamente, pur mantenendo sempre viva la visione di Walt Disney, sono solo alcuni dei segreti del successo di Disneyland Paris. Ecco perché per il 30° Anniversario di Disneyland Paris, va in scena ogni giorno un nuovo spettacolo di fronte al Castello della Bella Addormentata nel Bosco, oggi più bello che mai dopo un’opera di restauro durata ben 12 mesi. Tre tematiche che festeggiano l’energia della passione, dei sogni, di una risata e vede la partecipazione di oltre 30 Personaggi Disney e ballerini con nuovi carri e una colonna sonora esclusiva. L’occasione per vedere Topolino, Minnie, Paperino, Paperina e i loro amici vestiti con i nuovi costumi “iridescenti” creati per questo anniversario.

Una nuova magia notturna, con tecnologia all’avanguardia Al calare della notte, i visitatori – che continuano ad essere milioni ogni anno – potranno assistere ad un nuovo spettacolare momento: Disney D-Light. Video-proiezioni, getti d’acqua luminosi, effetti di luce, nebbia, celebri brani Disney e, soprattutto, una coreografia di droni, per portare un tocco di Magia in più intorno al Castello della Bella Addormentata. Un vero e proprio concentrato di effetti speciali e diverse scene che trasformeranno il Castello come mai prima d’ora. Uno spettacolo aereo luminoso con 200 droni crea un finale indimenticabile: uno scintillante numero "30" nel cielo sopra il Castello della Bella Addormentata, con in sottofondo la nuova colonna sonora creata per il 30° Anniversario, “Un monde qui s’illumine”, registrata con un’orchestra sinfonica presso gli iconici Abbey Road Studios di Londra e arrangiata appositamente per questo pre-show.

A pieno regime le oltre 50 attrazioni Oltre ai festeggiamenti ideati per il 30° Anniversario, i visitatori potranno divertirsi con le oltre 50 attrazioni dei Parchi tornate a pieno regime dopo l’emergenza Covid. La Fabbrica dei Sogni Disney Junior, Disney Stars on Parade (che ha fatto il suo grande ritorno all’inizio di gennaio 2022 dopo essere stata sospesa per quasi due anni) e lo spettacolo The Lion King: Rhythms of the Pride Lands faranno sempre parte delle celebrazioni, proprio come Disney Illuminations, che immergerà i visitatori nelle storie Disney, Pixar e Star Wars, del passato e del presente.