Ai, sensori e algoritmi dietro alle giostre dei luna park

Il Toro e il Punchball Zamperla hanno fatto il giro del mondo, incrementando vertiginosamente i volumi di vendita dell'azienda. Il Puchball venne anche inserito nel film Urban Cowboy con protagonisti John Travolta e Debra Winger. "Ci siamo chiesti come poter essere rilevanti per il futuro del nostro settore di mercato, come rendere le giostre un’esperienza sempre più coinvolgente e divertente", ci dice Antonio Zamperla Jr., presidente e Ceo del Gruppo dal gennaio 2021. "L’utilizzo delle ultime tecnologie IOT, dell'intelligenza artificiale e della realtà virtuale - continua - ci hanno consentito di creare giostre sempre più sicure, grazie a sensori applicati in grado di svolgere una funzione predittiva dello stato del mezzo, e sempre più coinvolgenti, grazie a sensori di rilevamento dei parametri biometrici dell’utente, che consentono di affinare la sensibilità del prodotto e rendere l’esperienza sull’attrazione ancora più coinvolgente e adrenalinica". Zamperla ci racconta che "il mercato si muove verso giostre che interagiscono con il pubblico. Presto si potrà capire se e quanto una persona si sta divertendo in base all’analisi del battito cardiaco o delle espressioni facciali".

Come nasce una giostra

Nel nostro tour presso l'headquater ad Altavilla Vicentina, insieme ad appassionati, fan e content creator provenenti da diversi paesi del mondo, abbiamo assistito alla produzione di Nebulaz, una giostra che unisce divertimento e brivido, composta da una torre centrale, che ruota su se stessa, e quattro bracci, che ruotano a loro volta, con le vetture alle estremità che ospitano i passeggeri. La giostra crea un movimento, originale e ipnotico, divertente sia da guardare che da vivere salendovi su. E che si può oggi provare nel parco di divertimento di Coney Island, uno dei più iconici e antichi d'America, gestito proprio dal Gruppo Zamperla. Ci vogliono dai 6 ai 12 mesi per progettare una nuova giostra, che nasce da un mix di robotica, artigianato tradizionale, che crea i dettagli dai bozzetti presentati ai parchi giochi, e alta tecnologia, perché attraverso sensori potenziati dall'intelligenza artificiale, si hanno informazioni su parametri come consumi energetici e malfunzionamenti. In questi stessi laboratori è stata realizzata Big Wavez, una delle più recenti giostre firmate Zamperla, che ha vinto il premio come prodotto più innovativo della categoria attrazioni per famiglie all'IAAPA Expo di Orlando, dove ha sede Disney World, il più grande parco divertimenti del mondo. Big Wavez è un prodotto ibrido tra una torre e una water-ride, che è capace di portare gli utenti a 15 metri di altezza per essere lanciati poi in un “tuffo” a splash adrenalinico. In una sede distaccata del gruppo, sempre ad Altavilla Vicentina abbiamo potuto provare l'adrenalina di salire sul Pump and JumpZ, in cui siamo noi stessi a decidere quanto in alto salire interagendo con la giostra, per poi cadere e rimbalzare più volte. Un divertimento che va di pari passo all’avanzamento tecnologico.