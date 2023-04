Pasqua 2023, cosa fare in Lombardia: eventi e itinerari da non perdere

Laboratori al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, escursioni in battello sui laghi mantovani, o la caccia al tesoro al Vittoriale di Gardone Riviera. Mentre Pasqua e Pasquetta si avvicinano, sono tanti gli eventi in programma e le possibili escursioni, in questi giorni di festa, per le famiglie e per i bambini in Lombardia

Pasqua e Pasquetta si avvicinano e sono diversi gli eventi in programma e le possibili escursioni, in Lombardia, per le famiglie e per i bambini (EVENTI IN PIEMONTE - EVENTI IN TOSCANA)

I laboratori del Museo dalla Scienza e della Tecnologia di Milano

Da giovedì 6 a martedì 11 aprile, dalle 9.30 alle 18.30 il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano sarà aperto con orario festivo e una ampia offerta di attività per adulti e bambini con attività a tema nella Tinkering Zone, nell’iLab Area dei piccoli, nell’iLab Chimica e nell’iLab Alimentazione. Durante la settimana di Pasqua, il Museo propone anche i Campus giornalieri, in programma per il 6, 7 e 11 aprile, tra visite animate e attività nei laboratori interattivi.

Visita al Vittoriale di Gardone Riviera

Visita e caccia al tesoro al Vittoria di Gardone Riviera. Per Pasquetta la Fondazione organizza la 26esima edizione della Caccia al Tesoro Botanico, firmata Grandi Giardini Italiani. Un evento dedicato a tutti i bambini in visita, per avvicinarli al meraviglioso patrimonio botanico e culturale del Vittoriale. La Caccia al Tesoro prevede un percorso in 10 tappe: a ogni tappa ci sarà un banner con un indovinello, a cui i bambini dovranno rispondere, indicando la loro risposta sull’apposita scheda consegnata all’ingresso (biglietteria).

Pic nic nel parco ittico Paradiso

Un pic nic nel parco ittico Paradiso di Zelo Buon Persico. Si tratta di un’oasi naturale di 13 ettari, immersa in un bosco di circa novemila piante. I canali d’acqua sorgiva ospitano circa 20 specie di pesci d’acqua dolce, dal piccolo pesce rosso alle bellissime carpe koi, ai grandi siluri e storioni.