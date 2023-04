Pasqua 2023, cosa fare in Toscana: 7 eventi da non perdere

Sono diversi gli eventi, in Toscana, per Pasqua e Pasquetta: sagre, feste, mercati, manifestazioni, street food, cortei storici e iniziative ricreative di vario genere. Sarà, quindi, possibile partecipare a kernesse gastronomiche, mercatini, fiere, rievocazioni storiche, spettacoli e scegliere tra una varietà di idee originali e interessanti destinazioni.

Gli eventi

Festa del Cioccolato "Volterra Cioc 2023"

La Festa del Cioccolato Volterra Cioc 2023 è in calendario nelle date 8, 9, 10 aprile e si svolgerà in Piazza San Giovanni e nel centro storico. Un dolce appuntamento per il weekend pasquale in provincia di Pisa in programma per i giorni della vigilia, della ricorrenza pasquale e di Pasquetta. Sabato 8 aprile: 17-20; domenica 9 aprile: 9:30-20; lunedì 10 aprile: 9:30-20.

Mercatino a Calci "Pasquetta 2023"

Il Mercatino a Calci Pasquetta 2023 sarà allestito per tutta la giornata di lunedì 10 aprile davanti alla famosa e affascinante Certosa. Nel giorno dopo la Pasqua questo mercatino pasquale della provincia di Pisa terrà i banchi aperti con orario 10-19. In mostra e in vendita manufatti di artigianato e articoli di attività produttive locali.

Mercato a Firenze di Artigianato Artistico

Mercato a Firenze di Artigianato Artistico per Pasqua e Pasquetta 2023. Questo mercatino artigianale curato da Ars Manualis L’Eredità dei Saperi si svolgerà in Piazza San Maria Novella nel lungo weekend che va dal 7 al 10 aprile. Per l’occasione saranno presenti numerosi banchi con creatività handmade e manufatti di pregio. L’orario è dalle 10 alle 20.