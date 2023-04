Ama Roma, operatore reintegrato dopo aver subito lancio di gatti morti

"Il capo mi lancia addosso i gattini morti trovati nei rifiuti". Anche se reintegrato l’Ama di Roma non lo fa lavorare e il dipendente viene stalkerizzato. È la storia complessa che vede protagonista l'azienda romana e un suo dipendente che era stato illegittimamente trasferito in un reparto che si occupa di "spazzamento". In realtà, denuncia la vittima, per sei anni non ha svolto alcun lavoro perché sarebbe stato fatto accomodare in uno stanzino. Inoltre il trasferimento era stato sconsigliato dalla Asl che, considerando le problematiche di salute del 36enne, aveva detto di escludere il ragazzo dal turno mattutino e da quello di “seminotte”. Il dipendente non ha mai firmato l’ordine di trasferimento, ritenendolo illegittimo, persuaso che i suoi problemi di salute, sopraggiunti quando un suo superiore lo ha aggredito lanciandogli alcuni gattini morti trovati nei rifiuti, siano ampiamente certificati. La vicenda è anche finita in procura, dove i pm ipotizzano che sia stato commesso un “rifiuto di atti d’ufficio”, ovvero che non siano stati considerati documenti inerenti la possibilità o meno di trasferire quel dipendente.