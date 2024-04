Roma, moto finisce fuori strada, muore un 21enne

L'incidente è avvenuto alle 4.30 in via di Boccea, in prossimità di via di Torrevecchia. Il conducente, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo. Sul posto pattuglie della polizia locale di Roma Capitale

Incidente stradale mortale nella notte alla periferia nord-ovest di Roma: un motoveicolo Zontes zt 125 con a bordo due ragazzi, entrambi 21enni, è finito fuori strada e uno dei due ragazzi è morto sul colpo mentre l'altro è rimasto illeso. L'incidente è avvenuto alle 4.30 in via di Boccea, in prossimità di via di Torrevecchia. Il conducente, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo. Sul posto pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Prati. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.