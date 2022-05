Omicidio Willy Monteiro, il pm: “Aggressione becera ad un ragazzino”

“Pensiamo che questo sia un omicidio doloso, volontario e non preterintenzionale", ha affermato il magistrato all'inizio della requisitoria nel processo, davanti alla Corte d'Assise di Frosinone, per l'assassinio del giovane massacrato di botte il 6 settembre del 2020 a Colleferro

"Una aggressione becera messa in atto da quattro individui in danno di un ragazzino. Noi pensiamo che questo sia un omicidio doloso, volontario e non preterintenzionale", ha affermato il pm di Velletri, Francesco Brando, all'inizio della requisitoria nel processo, davanti alla Corte d'Assise di Frosinone, per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, massacrato di botte il 6 settembre del 2020 a Colleferro. (GLI ARRESTI - L'AUTOPSIA - LA BANDA) Nel procedimento sono imputati quattro giovani di Artena: i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, per Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Sono tutti accusati di concorso in omicidio aggravato.