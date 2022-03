Incidente sul lavoro a Roma, cade mentre pota un albero: grave 44enne

Economia

Col Decreto Energia il governo ha rifinanziato anche alcune agevolazioni per le aziende in difficoltà. Ecco cosa prevedono le nuove misure e chi potrà usufruirne

Il 2022 doveva essere l'anno della ripresa ma la guerra in Ucraina ha ribaltato le prospettive e aumentato tra l'altro il costo di alcune materie prime. Per calmierare i prezzi, il governo è intervenuto col cosiddetto Decreto Energia , un provvedimento che contiene importanti novità anche in materia di cassa integrazione

Le decisioni dell'esecutivo a questo proposito sono riassunte nell'articolo 11 del provvedimento, intitolato " Disposizioni in materia salariale ". In questa parte, si legge che l'attuale decreto modifica l'articolo 44 di un precedente provvedimento aggiungendo alcuni passaggi

Uno di questi riguarda "i datori di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo". In base alle ultime disposizioni, viene loro accordato, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022