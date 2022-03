Incidente sul lavoro in un bosco nella Bergamasca, grave operaio

Un operaio è rimasto ferito in modo grave in un infortunio sul lavoro avvenuto in un bosco in provincia di Bergamo, a Piazzatorre, in località Prati di Pegherolo. E' successo intorno alle 11.30. L'uomo è stato colpito da un albero e ha riportato un trauma cranico commotivo e un trauma toracico. È stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso con l'elisoccorso.