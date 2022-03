Guerra in Ucraina, derby Roma-Lazio con magliette per la pace

Una maglia speciale con stampato un cuore giallo e blu, i colori dell'Ucraina, e la scritta 'Togheter For Peace'. È la divisa che i calciatori di Roma e Lazio indosseranno durante il riscaldamento e prima del derby che si giocherà il 20 marzo allo stadio Olimpico di Roma (GUERRA IN UCRAINA: LE NOTIZIE IN TEMPO REALE - LO SPECIALE ). La maglia è stata presentata stamattina in Campidoglio dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme ai dirigenti delle due squadre, al fantasista della Roma Sergio Oliveira e al capitano e bomber della Lazio Ciro Immobile.

Sindaco Gualtieri: "Importante dare un segnale di pace"

"Sono davvero felice di essere qui con Sergio Oliveira, Ciro Immobile, e con le società di Roma e Lazio alla vigilia di questo derby che sta appassionando tutta la città - ha affermato il sindaco Gualtieri -. In un periodo così difficile, con una terribile guerra che sconvolge l'Europa, è molto importante che dalle due squadre, nel momento di massima competizione e rivalità sportiva, emerga un segnale di pace, di solidarietà e di fratellanza. Per questo vedrete domenica i giocatori durante il riscaldamento e poi i capitani" poco prima del calcio di inizio "con la maglietta con la scritta together for peace e i colori dell'Ucraina", ha detto Gualtieri. "Un messaggio importante e positivo che lo sport vuole dare ai tifosi alla città e a tutto il Paese", ha sottolineato il primo cittadino che poi ha proseguito ringraziando i due calciatori e le società sportive: "Oggi non c'è il capitano della Roma Pellegrini, per un po' di febbre dopo l'impegno di ieri. Ma sono contento e ringrazio davvero Sergio Oliveira, già in un'altra occasione ha partecipato alla giornata in ricordo della Shoah, quindi espressione anche di sensibilità".