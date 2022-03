Sospeso anno musei Italia Russia. Franceschini: sostenere Ucraina

Franceschini al Maxxi: "Far conoscere cultura ucraina"

Proprio oggi, al Maxxi di Roma è stata inaugurata la mostra "Ukraine: Short Stories”, che resterà aperta al pubblico fino al 20 marzo e il cui ricavato sarà devoluto a UNICEF, Unhcr e Croce Rossa. Alla cerimonia ha preso parte il ministro della Cultura, Dario Franceschini. "Questo momento richiede grandi scelte ma anche piccoli e concreti gesti di solidarietà - ha dichiarato -. La mostra del Maxxi è importante non solo per il ricavato dato alle organizzazioni che aiutano le persone in fuga ma anche perché in Italia l'Ucraina non è molto conosciuta. Il grande contributo è anche far conoscere l'arte e la storia di questo Paese”. Poi, ha aggiunto: "Non immaginavamo dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto di trovarci a rivedere immagini di un tempo di dolori e bombe che sembrava irripetibile - ha affermato Franceschini - Dobbiamo ospitare nei paesi europei gli artisti ucraini in fuga, al Consiglio Europeo presiederò una riunione e chiederò una azione collettiva. È bello - ha sottolineato - che l'arte si mobiliti, qui al Maxxi così come alla Triennale di Milano per il sostegno al padiglione dell'Ucraina alla Biennale".