Referendum, Cappato: “Da Amato attacco al lavoro dei comitati”

Referendum, i quesiti approvati dalla Consulta e le tappe per il voto

La Consulta ha dichiarato ammissibili alcuni quesiti in tema di giustizia, per i quali si voterà in una data compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno. Respinti invece quelli sulla responsabilità civile dei magistrati e sulla depenalizzazione degli stupefacenti e dell’omicidio del consenziente

Degli otto quesiti referendari sottoposti alla Corte costituzionale, sono cinque quelli che hanno ricevuto il via libera e sui quali si voterà in una data compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno. Bocciati invece quelli sull’omicidio del consenziente, gli stupefacenti e quello sulla responsabilità civile dei magistrati. La Consulta ha dato l’ok a cinque quesiti in materia di giustizia, ecco quali

LEGGE SEVERINO - Abolire l'intero Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità, uno dei decreti attuativi della legge, è la richiesta di Lega e Radicali. Il che significa eliminare le norme che impediscono la partecipazione alle competizioni elettorali per il Parlamento europeo e italiano e alle elezioni regionali, provinciali e comunali di chi sia stato condannato in via definitiva per mafia, terrorismo, corruzione e altri gravi reati