Dopo che la Consulta ha ammesso ieri 5 degli 8 referendum proposti dicendo no a quelli su eutanasia, cannabis e responsabiità civile dei magistrati è stato lo stesso Presidente Giuliano Amato a spiegare le motivazioni della bocciatura con i comitati promotori che sottolineano: “E' stata scritta una brutta pagina della democrazia nel nostro Paese”.

Il no al referendum sulle sostanze stupefacenti

"Abbiamo dichiarato inammissibile il referendum sulle sostanze stupefacenti, non sulla cannabis - ha chiarito il Presidente della Corte Costituzionale - Il quesito è articolato in tre sotto quesiti ed il primo prevede che scompare tra le attività penalmente punite la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, che non includono neppure la cannabis ma includono il papavero, la coca, le cosiddette droghe pesanti. Già questo sarebbe sufficiente a farci violare obblighi internazionali che sono un limite indiscutibile dei referendum".