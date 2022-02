Il quesito propone di depenalizzare la coltivazione della cannabis, a patto che questa non sia utilizzata per fini di spaccio. La proposta è stata sostenuta dall'Associazione Coscioni, dai Radicali e da Meglio legale. La richiesta è di depenalizzare la coltivazione di cannabis e di eliminare la pena del carcere prevista per le condotte illecite legate all’uso e al consumo della sostanza, a eccezione dell’associazione finalizzata a traffico illecito. Se il referendum fosse approvato dalla Corte e votato dai cittadini, si potrebbe utilizzare liberamente cannabis. Il quesito propone anche di intervenire sulle sanzioni amministrative previste, eliminando la sospensione della patente per chi è accusato di una qualsiasi condotta riconducibile all’uso della sostanza.

I referendum sulla giustizia

approfondimento

Tutti i quesiti al vaglio della Consulta

Dei sette quesiti analizzati dalla Consulta oggi, sei sono sulla giustizia: il primo riguarda la responsabilità civile dei magistrati. Si vuole eliminare il sistema della responsabilità indiretta, per cui è lo Stato inizialmente a pagare per gli errori giudiziari per poi esercitare il diritto di rivalsa sul giudice ritenuto responsabile.

Si propone di intervenire anche sulla separazione delle carriere, per bloccare la possibilità che i magistrati passino dal ruolo di pubblico ministero a quello di giudice e viceversa.

Il terzo quesito tratta di custodia cautelare preventiva. In Italia, al momento, può essere applicata nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti: pericolo di fuga dell’indagato, pericolo di inquinamento delle prove e il rischio che la stessa persona commetta altri gravi illeciti penali. Il referendum propone di eliminare i primi due requisiti e mantenere solamente quello relativo ai reati gravi.

Il quarto quesito mira a intervenire su parte della Legge Severino, che prevede l’incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive per chi ha subito una condanna definitiva a più di due anni di reclusione.

C’è poi la questione della raccolta firme per i magistrati intenzionati a candidarsi al Csm e quella legata alla loro valutazione. Al momento gli organi preposti a questa funzione possono essere composti anche da membri non togati, come gli avvocati, che hanno il "diritto di tribuna” ma non quello di voto, riservato ai soli togati. La richiesta del referendum è di ampliare anche ai membri non togati la possibilità di votare sulle valutazioni dei magistrati.