Rave a Viterbo, forze dell'ordine schierate davanti al lago Mezzano

Le forze dell'ordine si sono schierate di fronte all'ingresso del lago di Mezzano. Una ventina di blindati del Reparto mobile della polizia di Stato si sono diretti verso il luogo del rave in corso da diversi giorni nelle campagne di Valentano, nel Viterbese: un evento non autorizzato che in tempi di Covid ha richiamato migliaia di giovani da tutta Europa, sollevando polemiche e preoccupazioni. Si è registrato anche un decesso, su cui indaga la Procura, e 4 ragazzi sarebbero finiti in coma etilico. Sul posto, nel tentativo di mettere fine al rave, oltre oltre alla polizia sono presenti due squadre di cinofili, guardia di finanza, carabinieri e alcune ambulanze. L'assessorato alla Salute del Lazio ha parlato di “situazione fuori controllo".

I partecipanti lasciano il rave

Intanto sono sempre meno i partecipanti sul lago di Mezzano. Nel corso della notte, diversi camper e automobili hanno lasciato il luogo della festa, non prima però che gli occupanti fossero identificati dalle forze dell'ordine presenti ai posti di blocco. Intanto, nel paese di Valentano, a pochi chilometri dal luogo del rave, stazionano i primi blindati del reparto mobile della polizia e una squadra di cinofili.