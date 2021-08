Viterbo, in centinaia lasciano il rave party ma la festa prosegue

Questa mattina diverse automobili hanno lasciato l'area intorno al lago di Mezzano, dove da giorni è in corso un rave party e lunedì uno dei partecipanti, un 25enne, è stato trovato morto. Stando ad alcune fonti, già la scorsa notte alcune centinaia le persone hanno lasciato il luogo della festa. Tutte le automobili che stanno abbandonando la zona sono controllate dalle forze dell'ordine. In particolar modo, la Guardia di finanza in questo momento sta presidiando l'ingresso principale. La musica, intanto, non accenna a fermarsi, impianti stereo in piena attività.