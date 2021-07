Festa a Roma in bus, Bonucci: "Scaricare le colpe è molto italiano"

Continuano le polemiche per il pullman scoperto con il quale l'Italia ha festeggiato la vittoria a Euro 2020, a Wembley ai rigori contro l'Inghilterra, mostrando la coppa ai tifosi per le strade di Roma. Un giro non autorizzato secondo la Prefettura, "condiviso dalle istituzioni" secondo la Figc. (LE FOTO - L'INCONTRO CON SERGIO MATTARELLA)

Le dichiarazioni di Bonucci

Anche Leonardo Bonucci vuole metterci la faccia, parlando a Il Foglio: "Le autorità hanno acconsentito all’utilizzo del pullman scoperto, dicendo che sarebbero state in grado di gestire la situazione. A ognuno il suo compito e il suo ruolo, è davvero semplicistico e molto italiano scaricare le colpe". Il difensore azzurro spiega: "L’intera delegazione ha chiesto il pullman scoperto e siccome quello coperto a prescindere era stato bloccato dalla folla già in strada e sarebbe comunque stato limitato nel passaggio a seguire, le autorità hanno acconsentito". E ancora: "Noi non ci permetteremmo mai e poi mai di sostituirci alle autorità competenti, che immagino abbiano fatto le loro dovute valutazioni, prima di quanto avvenuto in piazza del Popolo la sera prima, e poi con il nostro passaggio in città".