Mattarella agli Azzurri: "Avete meritato ben più dei rigori". VIDEO

"Ieri sera avete meritato di vincere ben al di là dei rigori - ha aggiunto il Capo dello Stato - perchè avete avuto due pesanti handicap: giocare in casa degli avversari in uno stadio come Wembley e il gol a freddo" Condividi:

"Questo non è giorno di discorsi ma di applausi e ringraziamenti. Complimenti!". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l'incontro con i giocatori della nazionale italiana campione d'Europa (I MOMENTI CLOU - LA CAVALCATA AZZURRA - LA GIOIA DEI TIFOSI). "Ieri sera avete meritato di vincere ben al di là dei rigori - ha aggiunto il Capo dello Stato - perchè avete avuto due pesanti handicap: giocare in casa degli avversari in uno stadio come Wembley e il gol a freddo che avrebbe messo in ginocchio chiunque. Siete stati accompagnati e circondati dall'affetto degli italiani e li avete ricambiati rendendo onore allo sport. Così come ha fatto Matteo Berrettini. La rimonta del primo set equivale a una vittoria". Al loro arrivo al Quirinale gli Azzurri sono arrivati hanno scandito cori saltando assieme a una folla di alcune centinaia di persone assiepate all'ingresso.

Mattarella: "Parata di Donnarumma ha reso felici non solo italiani" "Quella seconda parata dell'ultimo rigore ha reso felici milioni di persone. Non soltanto in Italia. Complimenti e grazie. Non voglio aggiungere altro", ha affermato il presidente della Repubblica che poi ha sottolineato: "Avete pienamente meritato di vincere, ben oltre i rigori". Il capo dello Stato ha poi voluto ringraziare in particolare Gianluca Vialli che "ha espresso in tv i sentimenti che tutti noi sentivamo. Complimenti a Donnarumma per essere il miglior giocatore del torneo. E voglio far mio il ricordo di Davide Astori. E poi Spinazzola che con le stampelle è riuscito a precedere tutti alla premiazione".

Mancini: "Grazie presidente, vittoria di tutti" "È un onore essere al Quirinale - ha detto il commissario tecnico Roberto Mancini poco prima dell'incontro con il presidente della Repubblica -. Siamo felici di aver dato una gioia e una speranza agli italiani dopo un periodo così difficile. Dedico la coppa a tutti gli italiani, in particolare a quelli che risiedono all'estero".

Chiellini a Mattarella: "Ci siamo sentiti fratelli d'Italia"

"Non abbiamo vinto l'Europeo per un rigore in più - ha detto Giorgio Chiellini, capitano della nazionale -, ma per l'amicizia che ci ha legato in questa avventura: abbiamo tifato Matteo Berrettini, ci siamo sacrificati e aiutati. Ci siamo sentiti fratelli d'Italia, rispondendo a quanto ci aveva chiamato il nostro Paese".