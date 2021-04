Spionaggio, tribunale del Riesame: Biot resta in carcere

I giudici hanno respinto l'istanza di scarcerazione avanzata dall'avvocato del militare che aveva chiesto l'annullamento o, in via subordinata, l'attenuazione della misura cautelare Condividi:

Resta in carcere Walter Biot (CHI E'), il militare di Marina arrestato il 30 marzo scorso per spionaggio. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Roma che ha respinto l'istanza di scarcerazione avanzata dal suo legale. L'avvocato Roberto De Vita, difensore dl militare, aveva chiesto l'annullamento o, in via subordinata, l'attenuazione della misura cautelare. Le motivazioni saranno disponibili nei prossimi 45 giorni.

L'arresto e le accuse approfondimento Walter Biot, chi è l’ufficiale della Marina accusato di spionaggio Biot, fermato mentre cedeva alcuni documenti classificati a un funzionario dell'ambasciata russa in cambio di denaro, deve rispondere anche dell'accusa di corruzione in quanto, al momento dello scambio, ricopriva il ruolo di pubblico ufficiale. Il tribunale del Riesame deve ancora sciogliere la riserva sul ricorso presentato dalla difesa del capitano di fregata che ha sollevato anche la questione di giurisdizione tra la Procura militare e quella ordinaria. Sulle questione della giurisdizione tra Procure si pronuncerà la Cassazione "La questione della duplicazione dei procedimenti ed oggi delle misure cautelari dovrà essere presto risolta dalla Cassazione, così come la possibilità di potersi difendere conoscendo le prove", ha affermato l'avvocato De Vita. "Per adesso, più che un processo per segreti rivelati è un processo segreto in cui la difesa non può conoscere la base degli atti di accusa", conclude il penalista.