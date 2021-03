Walter Biot, chi è l’ufficiale della Marina accusato di spionaggio

Si terrà domani l'udienza di convalida per Walter Biot, l’ufficiale della marina militare italiana arrestato oggi con l’accusa di aver consegnato a un ufficiale dell'esercito russo documenti classificati, che riguardano i sistemi di telecomunicazione militare, in cambio di 5mila euro (COSA SAPPIAMO). Come riporta il Corriere della Sera, Biot aveva il compito di decretare la sicurezza dei documenti dello Stato maggiore di Difesa. Nel 2014 ha lavorato all’ufficio relazioni Istituzionali del Ministero della Difesa, all’epoca presieduto da Roberta Pinotti, per poi essere trasferito all'ufficio Politica Militare dello Stato maggiore della Difesa, dove aveva accesso ai file e ai documenti al centro dell’inchiesta aperta dalla Procura militare.