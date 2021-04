Spionaggio, la moglie di Walter Biot: "Troppe spese, era disperato"

"Se solo me ne avesse parlato ne avremmo discusso insieme, avrei provato a dissuaderlo. A causa del Covid ci siamo impoveriti", ha dichiarato la moglie dell'ufficiale arrestato. "Walter si è sempre speso per la patria e lo ribadisco: anche se ha fatto quello che ha fatto sono sicura che avrà pensato bene a non pregiudicare l'interesse nazionale", ha affermato

"Era veramente in crisi da tempo, aveva paura di non riuscire più a fronteggiare le tante spese che abbiamo. L'economia di casa. A causa del Covid ci siamo impoveriti, lo sa?”. Risponde così, al Corriere della Sera, Claudia Carbonara, la moglie di Walter Biot (CHI E' - COSA SAPPIAMO - L'UDIENZA DI CONVALIDA), il capitano di fregata della Marina militare italiana accusato di spionaggio per aver ceduto a un ufficiale dell'esercito russo alcuni documenti classificati in cambio di 5mila euro. "Mio marito non voleva fottere il Paese, scusate la parola forte - aggiunge in merito all’accaduto -. E non l'ha fatto neanche questa volta, ve l'assicuro, ai russi ha dato il minimo che poteva dare. Niente di così compromettente. Perché non è uno stupido, un irresponsabile. Solo che era disperato. Disperato per il futuro nostro e dei figli. E così ha fatto questa cosa…"