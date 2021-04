Spionaggio, oggi l’udienza di convalida dell’ufficiale Walter Biot

L’interrogatorio si svolgerà da remoto dal carcere di Regina Coeli per via dell’emergenza sanitaria. Biot, 56 anni, è accusato di aver consegnato a un militare dell'esercito russo documenti classificati in cambio di 5mila euro Condividi:

Si terrà oggi, 1 aprile, l’udienza di convalida di Walter Biot (CHI E’), Il capitano di fregata della Marina militare italiana arrestato a Roma con l’accusa di aver consegnato a un militare dell'esercito russo documenti classificati in cambio di 5mila euro. Per via dell'emergenza sanitaria, l’interrogatorio si svolgerà da remoto dal carcere di Regina Coeli. Biot, 56 anni, è accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico e militare, spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. (COSA SAPPIAMO)

La consegna dei documenti leggi anche Walter Biot, chi è l’ufficiale della Marina accusato di spionaggio Tra i dossier riservati che Biot avrebbe ceduto all'ufficiale accreditato presso l'ambasciata della federazione russa, ci sarebbero anche documenti Nato riguardanti i sistemi di telecomunicazione militare. Alle carte classificate, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il capitano di fregata avrebbe avuto accesso in quanto era in servizio allo Stato maggiore della Difesa. Secondo l’accusa, Biot fotografava documenti classificati dal monitor del computer e li scaricava su una pennetta da consegnare al militare dell'esercito russo. Il militare dell'esercito russo avrebbe dato all’ufficiale italiano 5mila euro, denaro che è stato sequestrato - insieme alla Pen drive - al momento dello scambio in un parcheggio di Roma, dove sono intervenuti i carabinieri del Ros. Da tempo gli uomini dell'Aisi, il servizio di controspionaggio interno, stavano monitorando i movimenti e le attività dei due, fino a due giorni fa, quando "è stato necessario intervenire".

Walter Biot - ©Ansa