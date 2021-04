Spionaggio, contestata a Biot anche l'accusa di corruzione

La Procura di Roma contesta il nuovo reato alla luce del fatto che il militare della Marina ricopriva anche il ruolo di pubblico ufficiale nel momento in cui ha ceduto, in cambio di denaro, i documenti classificati al funzionario dell'ambasciata russa

È indagato anche per corruzione, Wlater Biot, (CHI E') il militare della Marina arrestato il 30 marzo scorso per spionaggio. La Procura di Roma gli contesta il nuovo reato alla luce del fatto che Biot ricopriva anche il ruolo di pubblico ufficiale nel momento in cui ha ceduto, in cambio di denaro, documenti classificati ad un funzionario dell'ambasciata russa. Intanto il tribunale de Riesame deve ancora sciogliere la riserva in merito all'istanza di scarcerazione avanzata dal difensore del militare che ha anche sollevato la questione di giurisdizionale tra la Procura Militare e quella ordinaria.