Spionaggio, Procura militare acquisisce materiale dell'inchiesta Biot

Il 13 aprile la Procura militare di Roma ha disposto l'acquisizione del materiale già sequestrato dalla Procura ordinaria nell'ambito dell'indagine su Walter Biot, il militare di Marina arrestato per l'accusa di spionaggio. (CHI E' - COSA SAPPIAMO - LA CONVALIDA DEL FERMO) Gli accertamenti dei due uffici giudiziari proseguono in parallelo. La Procura militare ha chiesto l'acquisizione dei documenti e dei supporti tecnologici, che restano nelle disponibilità di entrambe le procure, trovati presso l'ufficio di Biot e presso la sua abitazione. Per l'attività di indagine sono stati delegati i carabinieri del Ros. "Appare necessario acquisire al procedimento tutto il materiale, trattandosi del corpo del reato", si legge nel provvedimento disposto dalla Procura militare.

Il Riesame si riserva sulla scarcerazione di Biot

Il tribunale del Riesame di Roma si è riservato di decidere in merito all'istanza di scarcerazione avanzata dal difensore di Biot. Il militare di Marina era stato arrestato il 30 marzo in flagranza di reato mentre cedeva, in cambio di cinque mila euro, una scheda di memoria contenente documenti classificati ad un funzionario dell'ambasciata russa. L'avvocato Roberto De Vita ha sollecitato al tribunale della Libertà ha chiesto l'annullamento o l'attenuazione della misura cautelare. "Abbiamo depositato una memoria di 40 pagine che aiuta la comprensione generale tra documenti classificati e segreti. Abbiamo messo a disposizione anche una consulenza tecnica -afferma il penalista - che dimostra che i video non sono completi e non sono giuridicamente e tecnicamente utilizzabili perché mancanti del provvedimento di autorizzazione alle intercettazioni. Le cinque utenze telefoniche trovate dagli inquirenti sono di Biot, della moglie e dei tre figli e lui risulta intestatario di tutto. Abbiamo, infine, dimostrato che i tre pc e un tablet sono dispositivi utilizzati dai figli per la Dad e mai da lui".

La difesa di Biot: “Sollevata questione giurisdizione”

"Noi non vogliamo la duplicazione dei procedimenti. Vogliamo sapere qual è il nostro giudice", ha poi affermato l'avvocato De Vita dopo l'udienza davanti al tribunale del Riesame durante la quale il penalista ha sollevato la questione sulla giurisdizione tra la Procura Militare e quella ordinaria. "Ci troviamo di fronte ad un conflitto di giurisdizione senza precedenti, per noi il giudice naturale è quello militare", conclude De Vita.

Pm militare: "Nessuna guerra tra procure"

"Con i colleghi di piazzale Clodio c'è pieno coordinamento. Nessuna guerra tra procure, insomma", ha detto all'ANSA il procuratore militare di Roma, Antonio Sabino, che nei giorni scorsi ha acquisito del materiale già sequestrato dalla procura ordinaria. "Com'è noto entrambi gli uffici giudiziari hanno aperto un fascicolo d'indagine sugli stessi fatti", spiega Sabino. "Noi riteniamo che i reati ipotizzabili configurino una competenza della Procura militare, ma bisogna ancora capire meglio il quadro, fare delle verifiche, poi si vedrà". Il procuratore militare aggiunge che questo parallelismo di indagini "si verifica spesso, per casi che non hanno la stessa rilevanza mediatica". "Stante l'attuale normativa", di cui la magistratura militare chiede da tempo la riforma, "purtroppo questa situazione è fisiologica. Ma non significa che ci siano contrasti tra i due uffici giudiziari: al contrario, stiamo procedendo in pieno coordinamento". "È ovvio - prosegue Sabino - che nell'ambito della nostra inchiesta dobbiamo svolgere tutte le iniziative necessarie, come il sequestro del materiale. E credo che sarà inevitabile adottare anche altri provvedimenti attinenti al procedimento penale che stiamo conducendo. È normale che sia così. Quando il quadro sarà più chiaro, anche in seguito a queste iniziative, ci saranno tutti gli elementi per definire la questione della competenza".