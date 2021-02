Di Battista e l’addio al M5s: Finita storia d’amore ma ho le mie idee

“Sono felice di aver preso una decisione difficile, ma in linea con quello che sono io”, ha dichiarato l'ex parlamentare, che ha poi aggiunto: “Chi ha votato no, non è patrimonio mio. Sono iscritti al Movimento e persone con raziocinio”

"È finita una bellissima storia d'amore. Sono molto tranquillo e sono convinto delle mie idee”. Questo il primo commento di Alessandro Di Battista ( LA FOTOSTORIA ) dopo aver annunciato il suo addio al Movimento 5 Stelle attraverso un video pubblicato su Facebook . “Sono felice di aver preso una decisione difficile, ma in linea con quello che sono io. Ora non ho alcun futuro politico, sto scrivendo libri”, ha detto ai cronisti uscendo di casa. Di Battista lascia il Movimento dopo il "sì" all'accordo per un governo con Mario Draghi espresso dal 59,3% dei votanti sulla piattaforma Rousseau. ( GLI AGGIORNAMENTI SULLA CRISI DI GOVERNO )

“Non posso fare altro che farmi da parte”

"Per quanto mi riguarda la pandemia ha acutizzato l'indebolimento della classe media. La maggior parte dei partiti che governeranno - ha poi aggiunto - non sono stati i rappresentanti di questa porzione della popolazione, ma di gruppi di poteri finanziari. Chi ha votato no, non è patrimonio mio. Sono iscritti al Movimento e persone con raziocinio. Mi fa piacere che Casaleggio continua a dire che c'è bisogno di me all'interno del gruppo, come mi stanno facendo piacere i tanti attestati di stima che stanno arrivando. Io - ha concluso l’ormai ex pentastellato - ho le mie convinzioni, le mie idee, ho il rispetto per le idee differenti, però non posso fare altro che farmi da parte”.