Variante virus Covid, Zingaretti: “A Fiumicino tamponi per chi arriva”

Attivata la procedura di sorveglianza sanitaria e controllo per i voli in arrivo negli scali romani dal Regno Unito. Eventuali passeggeri positivi al tampone saranno trasferiti allo Spallanzani per il monitoraggio e lo studio dell'eventuale variante del Covid.

Atterrato aereo volo British da Londra

È atterrato poco fa all'aeroporto di Fiumicino il volo British BA 560 proveniente da Londra Heathrow, con a bordo circa 110 passeggeri. Potrebbe essere l'ultimo volo in arrivo allo scalo romano dalla Gran Bretagna.

Decollato volo Alitalia diretto a Londra

È decollato alle 15.12 dall'aeroporto di Fiumicino il volo Alitalia AZ 204 diretto a Londra Heathrow, con 55 passeggeri a bordo. Il volo era programmato in partenza alle 14.25. Non ci sono altri voli Alitalia programmati in partenza per Londra per il resto della giornata. Da Ciampino alle 14 risulta inoltre partito un volo Ryanair per Londra Stansted. Questi potrebbero essere gli ultimi voli in partenza per la Gran Bretagna.