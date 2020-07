Roma, Raggi: “Intitoliamo l'Auditorium Parco della Musica a Morricone”

"Sostengo la mozione M5S Roma per intitolare l'intero Auditorium Parco della Musica al maestro Ennio Morricone. Vogliamo ricordare un genio che ha dato tanto a Roma e all'Italia, legando il suo nome a un luogo simbolo internazionale della cultura e dell'arte", ha affermato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un tweet, lanciando la proposta di intitolare l'Auditorium di Roma a Ennio Morricone morto a 91 anni nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. (IL RICORDO – L'OMAGGIO – FOTO)