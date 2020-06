Mondo di Mezzo, tornano liberi Salvatore Buzzi e Luca Gramazio

Lo ha disposto Corte d’Appello di Roma, per decorrenza dei termini di custodia cautelare: per il ras delle cooperative scatta l’obbligo di dimora nel territorio capitolino. Entrambi i soggetti si trovavano agli arresti domiciliari

Il provvedimento

Nel provvedimento nei confronti di Buzzi e Gramazio, i giudici hanno dichiarato "la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari in relazione a tutti i capi di imputazione per i quali erano stati adottati per decorso dei relativi termini massimi di custodia cautelare".