Le immagini delle telecamere di sicurezza di alcuni esercizi commerciali, presenti in Corso Francia a Roma, sono state acquisite dagli investigatori per ricostruire l'esatta dinamica del'incidente avvenuto nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre, nel quale hanno perso la vita due sedicenni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, travolte dal suv guidato da Pietro Genovese, figlio ventenne del regista Paolo, ora ai domiciliari. I video potrebbero aver ripreso gli attimi precedenti e successivi all'impatto del suv con le due ragazze, morte dopo essere state sbalzate in conseguenza all'urto. L'acquisizione rientra nell'attività istruttoria, anche in vista dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato previsto il 2 gennaio. Ieri la famiglia di Camilla ha annunciato, tramite il suo avvocato, di aver nominato un perito per "avere, quando sarà possibile, una ricostruzione scientifica dell'incidente"(L'APPELLO DELLA MAMMA DI GAIA - LE PAROLE DEL PADRE - MAZZI DI FIORI IN STRADA - I FUNERALI - LE FOTO)

Il racconto dei testimoni

Sull'incidente negli ultimi giorni si sono susseguite una serie di versioni dei fatti fornite da alcuni testimoni. Nell'interrogatorio svolto nell'immediatezza dei fatti, Genovese, che sarà ascoltato dai giudici il due gennaio, mentre era ancora in stato di choc aveva affermato di non aver visto le due sedicenni attraversare la strada. L'ordinanza del gip Bernadette Nicotra ha però citato una serie di testimoni secondo i quali la velocità dell'auto guidata da Genovese, a bordo della quale c'erano due passeggeri, "era sostenuta", superiore ai 50 chilometri orari. Secondo un altro testimone, "l'impatto è stato inevitabile e violentissimo. La prima ragazza è stata colpita in pieno. Ho visto una gamba o un braccio volare in aria". E uno studente amico di Genovese, a bordo con lui sul Suv, ha raccontato che "quelle due ragazze sono sbucate all'improvviso, correvano mano nella mano. Era impossibile evitarle. Pioveva, era buio, ma ricordo perfettamente cos'è successo: ho visto due sagome apparire dal nulla e poi il corpo di una di loro rimbalzare sopra il cofano".