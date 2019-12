La chiesa di Collina Fleming a Roma è gremita di persone giunte per partecipare ai funerali di Gaia e Camilla, le due sedicenni morte investite da un'auto, nella notte tra sabato 21 dicembre e domenica 22, in Corso Francia. Tantissimi ragazzi stanno affollando la parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, mentre sono decine le corone di fiori portate in ricordo delle due amiche. Sul luogo dell'incidente è stato affisso uno striscione con la scritta "Ciao Angeli". (L'APPELLO DELLA MAMMA DI GAIA - LE PAROLE DEL PADRE - MAZZI DI FIORI IN STRADA)

I genitori di Gaia: "Quando troveremo le parole giuste parleremo"

"Chi perde il coniuge è vedovo, chi perde i genitori è orfano. Chi, come noi, perde una figlia non ha nemmeno un nome che lo definisca. La morte di un figlio è talmente innaturale da aver reso la nostra condizione indicibile - dicono attraverso il loro legale Giulio Bongiorno, i genitori di Gaia -. Anche per questo non abbiamo finora parlato con nessuno e oggi chiediamo rispetto per il nostro dolore e il nostro silenzio. Quando troveremo le parole giuste diremo la nostra sulle tante ricostruzioni diffuse dai media con troppa leggerezza - proseguono -. Per il momento, invitiamo alla prudenza e alla scrupolosità chi scrive di questa tragedia. Gaia era piena di gioia di vivere, ma era anche matura e responsabile. Ci manca moltissimo. Per questo desideriamo ringraziare chi ha pianto con noi, chi ci ha offerto conforto e sostegno".

L'arrivo dei due feretri in chiesa (ANSA)

Il parroco: "Il senso della vita non è bere e fumarsela"

"Camilla aveva chiesto pochi giorni fa a pranzo con i genitori e la sorella Giorgia cosa fosse il senso della vita", ha raccontato il sacerdote nell'omelia durante i funerali. "Quando ti metti a guidare sbronzo o fatto è questa la vita? Mandarla in fumo? In fondo ci sentiamo onnipotenti e poi non riusciamo a seguire le regole base della convivenza. Ci riscopriamo tutti un po' palloni gonfiati. Il senso della vita non é bere e fumarsela".

"Da giorni ci chiediamo il perché - ha aggiunto il parroco - "Ci interroghiamo sull'insensatezza di quanto accaduto. Brancoliamo nel buio. Ecco quello di oggi é il grande abbraccio che diamo ai genitori di Gaia e Camilla, in questa ora così buia".

L'incidente

Le due giovani, Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, la notte dell'incidente si trovavano in corso Francia, nella zona di Ponte Milvio, quando, dopo la mezzanotte, sono state investite da un suv mentre attraversavano la strada (IL RACCONTO DI UN TESTIMONE). Alla guida dell’auto c'era Pietro Genovese, figlio 20enne del regista Paolo, ora agli arresti domiciliari e indagato per omicidio stradale plurimo. Il ragazzo si è fermato subito dopo lo schianto e, in lacrime, ha atteso l’arrivo dell’ambulanza.

Il 20enne era stato a una cena e poi si era messo alla guida, diretto a una festa. Sostiene di essere passato con il verde e di non avere visto le due ragazze. Aveva un tasso alcolemico pari a 1,4 grammi per litro, quando il limite massimo consentito è 0,5 g/litro. Evidenziata anche la "non negatività" ad alcune sostanze stupefacenti, ma su quest'ultimo aspetto, alla luce anche di alcuni farmaci che il ragazzo assumeva regolarmente, serviranno ulteriori esami per stabilire i "parametri, la tipologia e il livello di sostanze rinvenute".