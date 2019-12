"Era Gaia a darmi la voglia di vivere, ora non so più come andare avanti". A dirlo, in un’intervista al Corriere, è Edward von Freymann, il papà di Gaia, una delle due ragazze di 16 anni investite sabato notte in corso Francia a Roma da Pietro Genovese, giovane di 20 anni figlio del regista Paolo. Il ragazzo aveva un tasso alcolemico pari a 1,4 grammi per litro e ora è indagato per omicidio stradale (IL RACCONTO DI UN TESTIMONE). Edward von Freymann, assicuratore di 56 anni, nel 2011 è rimasto vittima di un incidente in moto che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. "Stavo uscendo dal mio dramma grazie a lei, mi dava coraggio in ogni momento - confessa parlando della figlia -, come faccio senza di lei…".

Il papà di Gaia: "Senza il mio angelo come faccio?"

Nel corso dell’intervista, l'uomo racconta che aveva sentito Gaia al telefono poco prima dell’incidente di sabato, e lei gli aveva detto che stava tornando a casa. "Ma il messaggio di buonanotte invece non arrivava, ho iniziato a preoccuparmi… I minuti passavano e mia figlia non rispondeva. Sono partito subito". Arrivato intorno alle 4 di notte in corso Francia, ha riconosciuto il corpo di Gaia. "Mi sono fatto forza, ma ora senza il mio angelo come faccio?", continua a chiedersi.