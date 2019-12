“L'uomo alla guida del Suv non poteva evitare le due ragazze, erano fuori dalla sua visuale”. È quanto sostiene un ragazzo di 16 anni testimone dell’incidente avvenuto sabato notte in corso Francia a Roma, in cui sono morte le 16enni Gaia e Camilla. Ad investirle è Pietro Genovese, giovane di 20 anni figlio del regista Paolo: aveva un tasso alcolemico pari a 1,4 grammi per litro (superiore al limite di 0,5 g/litro previsto dalla legge) e ora è indagato per omicidio stradale. Mentre proseguono le indagini della procura, il ragazzo che ha assistito all’impatto - come riporta Il Messaggero - ha raccontato agli agenti del II Gruppo Parioli che le due ragazze avrebbero attraversato la strada con il semaforo rosso e che Genovese non avrebbe avuto il tempo di evitarle (L'APPELLO DELLA MAMMA DI GAIA - LE PAROLE DEL PADRE - MAZZI DI FIORI IN STRADA).

Il racconto del testimone

Il testimone era alla guida di una minicar che, al momento dello scontro, si trovava sul corso dove è avvenuto l’incidente: era fermo al semaforo ma dal lato opposto. “Non so perché ma lo sguardo mi è caduto proprio su quelle due ragazzine che all'improvviso - spiega -, nonostante il semaforo fosse rosso per i pedoni, hanno cominciato a correre mano nella mano sotto la pioggia per attraversare la strada”. Il ragazzo aggiunge anche di essere sicuro di aver visto un’auto sulla corsia centrale che ha frenato riuscendo a schivarle, ma che poi la Renault guidata da Genovese, che arrivava alla sinistra di questa vettura, se le sarebbe trovate davanti senza avere il tempo di evitarle. “Il Suv le ha centrate in pieno e scaraventate a molti metri di distanza. Le ho viste volare via, è stato terribile”, spiega ancora il testimone.

Da chiarire la dinamica dell’incidente

Il 16enne ha anche detto che "molti dicono che (le ragazze, ndr) non erano sulle strisce perché i corpi erano molto distanti, vicino ai guard-rail, ma per me erano sull'attraversamento pedonale e per loro era rosso, mentre per le auto che andavano verso il Centro, quindi anche per il Suv, era verde”. Una circostanza, questa, da verificare nel corso delle indagini, soprattutto attraverso le perizie tecniche che dovranno stabilire il punto esatto dello scontro. Intanto, secondo i primi risultati delll'autopsia effettuata sui corpi delle due ragazze, Gaia e Camilla sarebbero morte sul colpo.