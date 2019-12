"Chi ha le chiavi o il cellulare ci contatti". È l'appello della mamma di Gaia, una delle due ragazze di 16 anni investite sabato notte da Pietro Genovese, giovane di 20 anni figlio del regista Paolo, il quale aveva un tasso alcolemico pari a 1,4 grammi per litro (superiore al limite di 0,5 g/litro previsto dalla legge) e ora indagato per omicidio stradale. "Vorrei fare un appello - ha detto la donna -. Di Gaia non si trovano il cellulare e le chiavi di casa. Se qualcuno quella notte le ha trovate, gentilmente si metta in contatto con la famiglia per restituirle".

L'incidente in corso Francia

Nella notte tra sabato e domenica, Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann si trovavano in corso Francia, nella zona di Ponte Milvio, quando, dopo la mezzanotte, sono state investite dal suv mentre attraversavano la strada. Il ragazzo, alla guida dell'auto, si è fermato subito dopo lo schianto. In lacrime e disperato, ha aspettato l’arrivo dell’ambulanza. Il 20enne era stato a una cena e poi si era messo alla guida, diretto a una festa. Sostiene di essere passato con il verde e di non avere visto le due ragazze. Sul Messaggero, la sorella del giovane aggiunge che Pietro "non aveva bevuto, non aveva fumato, non era al telefono". Dai primi esami tossicologici è però emerso il contrario. In passato, il ventenne sarebbe stato trovato per due volte in possesso di droga. Il padre di Pietro, il regista Paolo Genovese, si è detto sgomento: "Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta, è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre". I vigili urbani sono al lavoro sulla dinamica dell'incidente, che non è al momento del tutto chiara.