Ragazze investite a Roma, domani i funerali nel quartiere Fleming

Si terranno domani a Roma i funerali di Gaia e Camilla, le due 16enni travolte e uccise da un'auto nella notte tra sabato 21 dicembre e domenica 22 in corso Francia. La cerimonia funebre avrà luogo nella parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, che si trova nel quartiere Fleming dove le due ragazze abitavano. (L'APPELLO DELLA MAMMA DI GAIA - LE PAROLE DEL PADRE - MAZZI DI FIORI IN STRADA)

L'incidente

Nella notte tra sabato 21 dicembre e domenica 22, Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann si trovavano in corso Francia, nella zona di Ponte Milvio, quando, dopo la mezzanotte, sono state investite da un suv mentre attraversavano la strada (IL RACCONTO DI UN TESTIMONE). Alla guida dell’auto era Pietro Genovese, figlio 20enne del regista Paolo, ora indagato per omicidio stradale. Il ragazzo si è fermato subito dopo lo schianto e, in lacrime, ha atteso l’arrivo dell’ambulanza.

Indagato il conducente

Il 20enne era stato a una cena e poi si era messo alla guida, diretto a una festa. Sostiene di essere passato con il verde e di non avere visto le due ragazze. Il ragazzo aveva un tasso alcolemico pari a 1,4 grammi per litro, quando il limite massimo consentito è 0,5 g/litro. Evidenziata anche la "non negatività" ad alcune sostanze stupefacenti, ma su quest'ultimo aspetto, alla luce anche di alcuni farmaci che il ragazzo assumeva regolarmente, serviranno ulteriori esami per stabilire i "parametri, la tipologia e il livello di sostanze rinvenute".