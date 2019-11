Decade sospensione, De Vito torna presidente dell'Assemblea capitolina

Dopo la revoca degli arresti domiciliari, ai sensi della legge Severino, Marcello De Vito (CHI È) torna a essere presidente del consiglio comunale di Roma. Ad annunciarlo, in apertura di Assemblea capitolina, è stata la vicepresidente del consiglio del Comune di Roma, Sara Seccia, che ha spiegato come "a seguito dell'ordinanza di revoca degli arresti domiciliari per Marcello De Vito decade la sospensione della carica di consigliere e presidente dell'Assemblea capitolina e vengono meno le condizioni per la supplenza del consigliere Roberto Allegretti, il cui mandato ha termine". De Vito era stato arrestato per l'accusa di corruzione nel marzo scorso in uno dei filoni dell'indagine sul nuovo stadio della Roma.

De Vito: "È un piacere e un onore rientrare in quest'aula"

"Heri dicebamus" ('dunque dove eravamo rimasti'). Usa il latino Marcello De Vito tornando a sedere sullo scranno di presidente. "È un piacere e un onore rientrare in quest'aula e ritrovare i colleghi", ha sottolineato De Vito dopo aver salutato i consiglieri presenti in assemblea, compresi quelli dell'opposizione. Il presidente ha ricevuto gli applausi di chi ha preso posto in aula Giulio Cesare. Tra loro la sorella Francesca e l'ex presidente del III Municipio, Roberta Capoccioni.