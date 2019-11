Inchiesta stadio della Roma, torna libero Marcello De Vito

Torna libero Marcello De Vito, ex presidente del'Assemblea capitolina, arrestato per l'accusa di corruzione nel marzo scorso in uno dei filoni dell'indagine sul nuovo stadio della Roma. Questa è una decisione del tribunale di Roma accogliendo una istanza del difensore Angelo Di Lorenzo. Per lui il processo è stato fissato con rito immediato per il prossimo dicembre. Inchiesta stadio Roma, De Vito ai domiciliari